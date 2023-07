information fournie par So Foot • 20/07/2023 à 16:51

Naples piste deux Français

La patte Rudi Garcia.

Le champion d’Italie en titre n’a pas encore affolé le marché des transferts, mais le récent départ de Kim Min-jae au Bayern Munich oblige Naples à s’activer pour lui trouver un remplaçant. Le meilleur défenseur du championnat, qui n’aura passé qu’une seule saison en Italie, est une perte de poids et pour pallier son départ, le club napolitain pense à Maxence Lacroix. Formé à Sochaux, le central français évolue à Wolfsburg depuis 2020 et son contrat expire en juin 2025. D’après le Corriere dello Sport , Naples le suit de très près et le préférerait notamment à Max Kilman.…

EL pour SOFOOT.com