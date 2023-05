Naples, les yeux dans les cieux

Fantastique, génial, sublime, les adjectifs sont difficiles à trouver pour qualifier ce Napoli 2022-2023. Un nul à Udine ce jeudi soir a ainsi suffi aux Partenopei , qui sont officiellement champions d’Italie et remportent donc le troisième Scudetto de leur histoire après 1987 et 1990.

« Nous avons entendu 33 ans pour remporter de nouveau un Scudetto, alors on peut encore attendre quelques jours » , calmait la légende napolitaine Ciro Ferrara au micro de DAZN, après le match nul de Naples à la maison dans le derby face à la Salernitana (1-1) le week-end dernier. Alors que tout était prévu pour que la ville fête son titre de champion à la maison devant ses tifosi , il aura finalement dû attendre ce nul à 842 kilomètres plus au nord, à Udine, pour célébrer. La dernière fois que le trophée d’Ettore Calvelli avait trouvé refuge au pied du Vésuve, c’était en 1990 et aucun joueur actuel de ce Napoli n’était né. Autrement dit, une éternité. Avant de voir la cité méditerranéenne en liesse pendant des jours (voire des semaines), revenons sur les étapes de cette saison cinq étoiles d’Osimhen & Co.

Trouver un nouvel élan

« L’échec est le fondement de la réussite » . Abraham Lincoln n’était pas à Empoli en ce dimanche 24 avril 2022, mais sa maxime y a trouvé un écho. Sereins, les Partenopei pensaient d’ailleurs taper une promenade de santé en Toscane, après avoir rapidement pris le large en menant 2-0 à l’heure de jeu. Ils étaient loin de se douter de l’enfer qui les attendait. En sept minutes chrono, Empoli inscrit trois buts et réalise alors une remontée des plus inattendues. En parallèle, l’AC Milan et l’Inter s’imposent, laissant définitivement le Napoli sur le bas-côté. Les rêves de Scudetto partent alors en fumée, et comme souvent, quand ça explose, ça explose : « Le club a décidé que dès le début de la semaine prochaine, l’ensemble du groupe sera en ritiro. » Dans un communiqué, les dirigeants napolitains annoncent que l’équipe part en mise au vert. Une décision ahurissante, mais qui caractérise parfaitement le mindset de la ville. Luciano Spalletti verra donc son semblable au crâne rasé, Stefano Pioli, remporter le titre de champion avec Milan.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com