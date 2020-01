Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples fait tomber la Juve Reuters • 26/01/2020 à 23:04









Naples fait tomber la Juve par Samuel Martin (iDalgo) La Veille Dame n'en profite pas. La Juventus de Turin pouvait en cas de victoire à Naples ce dimanche soir prendre 6 points d'avance sur son dauphin interiste. Mais l'occasion est manquée puisque les hommes de Mauricio Sarri ont buté sur le Sporting Club de Naples au San Paolo (2-1). Mal classés dans ce championnat italien, les Napolitains ont mis beaucoup d'intensité pour dominer leurs adversaires. Pas très animée en première période, la rencontre s'est décantée dans le second acte. C'est Zielinski qui débloque la situation en se montrant opportuniste après une grosse frappe d'Insigne (63', 1-0) avant que le petit italien fasse le break d'une très belle reprise de volée (86', 2-0). Malgré la défaite, Cristiano Ronaldo enchaîne un 7e match de Serie A en marquant, le Portugais réduit le score à l'entrée du temps additionnel suite à un long ballon de Betancur (90', 2-1). Les hommes de Gennaro Gattuso remontent à la 10e place tandis que la Juve garde ses trois points d'avance sur l'Inter.

