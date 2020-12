Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples et Milan s'imposent, Verone stoppé Reuters • 06/12/2020 à 23:49









par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se jouait la dixième journée de Serie A avec plusieurs match au programme. Notamment le Napoli qui affrontait Crotone et s'est imposé sans difficulté 4-0 avec des buts notamment de Lozano et Insigne. Une victoire qui leur permet de prendre la troisième place de la Serie A. Le Milan AC s'est aussi imposé pour rester en tête du championnat grâce à Kessie et Castillejo et prennent 5 points d'avance sur l'Inter, deuxième. Ils affrontaient la Sampdoria qui est désormais douzième. L'Hellas Verone a été tenu en échec par Cagliari et pointe désormais à la huitième place. Les autres résultats : Rome 0-0 Sassuolo et Parme 0-0 Benevento.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.