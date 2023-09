Naples et la Lazio se reprennent, l’Inter chute

Première défaite en championnat pour l'Inter, qui s'est fait renverser par Sassuolo sur son propre terrain. En revanche, Naples a écrasé l'Udinese avec un Victor Osimhen décisif, et la Lazio s'est également imposée à domicile contre le Torino lors de cette sixième journée de Serie A.

Naples 4-1 Udinese

Buts : Zielinski (19 e , SP), Osimhen (39 e ), Kvaratskhelia (74 e ) et Simeone (81 e ) pour Naples // Samardzic (80 e ) pour l’Udinese

Osimhen et Naples ne vont pas si mal que ça, merci pour eux. Pour le compte de la sixième journée de Serie A, le champion en titre a facilement dominé l’Udinese à domicile, et l’attaquant a marqué malgré un contexte conflictuel. Après avoir laissé Zielinski transformer un penalty obtenu par Kvaratskhelia peu après le quart d’heure de jeu, le Nigérian a éteint le suspense avant même la mi-temps en breakant du pied droit sur un service de Politano. Un écart mérité puisque les locaux se sont procuré de nombreuses occasions (dont deux poteaux, touchés à chaque fois par Kvaratskhelia), alors qu’en face, seul Lovric a eu l’opportunité de marquer en faveur du dix-huitième du classement. Ou presque, Samardzic plantant tout de même un pion maradonesque venu d’une autre planète. En fin de partie, Kvaratskhelia a d’ailleurs dribblé Silvestri pour enfoncer le clou, et Simeone a participé à la fête de la tête ( assist de… Kvaratskhelia, toujours aussi performant). Avec cette victoire, les Partenopei remontent au cinquième rang et ne comptent plus que quatre unités de retard sur les leaders milanais. Rudi Garcia peut donc souffler, la situation ne s’est pas davantage dégradée… même si elle n’est pas complètement arrangée.…

Par Florian Cadu pour SOFOOT.com