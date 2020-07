Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples et l'AC Milan dos à dos Reuters • 13/07/2020 à 00:11









Naples et l'AC Milan dos à dos par Florian Burgaud (iDalgo) 24 heures après un excellent Juventus/Atalanta, la Serie A offrait un autre choc entre le Napoli de Gennaro Gattuso et l'AC Milan de Stefano Pioli. Dans le cratère éteint du San Paolo, les locaux ont bien cru pouvoir l'emporter : menés contre le cours du jeu après une volée de près de Théo Hernandez (20e), ils ont fait l'effort pour revenir par Di Lorenzo (34e) puis pour prendre les devants grâce à Mertens (60e). Malheureusement, Maksimovic, le défenseur central du Napoli, a accroché illégalement Bonaventura dans sa surface, provoquant le penalty de l'égalisation de Kessié (73e). En toute fin de match, le Lombard Saelemaekers a été expulsé pour avoir reçu deux cartons jaunes en quelques minutes (87e), sans dommages pour son équipe. Au classement, la situation est inchangée : Naples reste sixième deux points devant l'AC Milan, en position de qualifiée pour l'Europa League puisque les joueurs de Campanie ont remporté la Coupe d'Italie il y a un petit mois de cela.

