Naples écrase la Juventus

Au stade Diego Armando Maradona, le Napoli a détruit la Juventus en seconde période (5-1) pour prendre provisoirement dix points d'avance sur la Vieille Dame au classement. Cela faisait trente ans que la Juve n'avait pas encaissé cinq buts en championnat, et surtout, semblé aussi loin d'un Napoli qui envoie un gros message dans la course au Scudetto.

Napoli 5-1 Juventus

Di María laisse planer le doute

La Serie A cuvée 2022/2023 n'a pas encore dévoilée toutes ses saveurs que la plus prononcée porte déjà bien son nom : Napoli. Quelques jours après avoir douté face à l'Inter à San Siro (1-0), la formation napolitaine a tout simplement passé ses nerfs sur une pauvre Juve qui n'aura tenu que lors du premier acte. Il va falloir se lever tôt pour empêcher ces solides gaillards napolitains d'aller au bout.Nul ne sert d'accuser le Vésuve pour cette traînée de poudre qui parfume le stade Diego Maradona de Naples, ce vendredi soir. Sur une dynamique éclatante de huit victoires de rang sans encaisser le moindre pion, la Juve se présente dans son Mordor, là d'où elle n'est plus sortie vainqueur en Serie A depuis mars 2019. Malgré les titularisations d'Angel Di María ou de Federico Chiesa, c'est le leader, le Napoli, qui démarre fort et fait siffler son dauphin une première fois au quart d'heure de jeu : au coeur de la surface turinoise, Khvicha Kvaratskhelia sort un geste acrobatique repoussé par Wojciech Szczesny sur le crâne masqué de Victor Osimhen qui fait rugir le peuple napolitain une première foisUne juste récompense qui réveille la Juve : Di María profite d'une erreur d'Amir Rrahmani pour trouver la transversale d'Alex Meret puis Gleison Bremer est à deux doigts de mettre au fond un corner tendu du champion du monde argentin. Mais une deuxième fois, les Partenopei vont punir : Bremer se trompe, Osimhen en profite et sert Kvaradona qui donne du travail au speaker Decibel Bellini. Mais là où plein ont courbé l'échine, la Vieille Dame va retrouver des…