Naples : Ciao, Don Carlo

Malgré la qualification des Partenopei ce mardi pour les huitièmes de finale de la C1, Carlo Ancelotti, sans victoire en Serie A avec les Azzurri depuis le 19 octobre, a du se résoudre à l'évidence : son aventure avec le Napoli est terminée. Une fin amère, alors que l'ex Mister du Milan n'a pas pu composer avec l'interventionnisme de son président Aurelio de Laurentiis, qui a lui-même enlisé le club dans la crise.



De Laurentis en pompier pyromane

C'est une fin morne, grise et résignée, qui est donc venue teinter le bout de l'aventurede Carlo Ancelotti à Naples. Avant d'affronter Genk, que ses joueurs ont écrasé ce mardi (4-0), ley croyait toujours, pourtant : "" Mais ce que Carlo ne sait pas, c'est que son destin est déjà scellé. Malgré la qualification despour les 1/8e de la C1, la sanction est tombée juste après leur match européen : Ancelotti et le Napoli, c'est fini.Une décision qui peut sembler logique, au regard du parcours catastrophique des Napolitains en championnat : après des débuts prometteurs, les ex poulains d'Ancelotti n'ont plus gagné depuis la 8e journée. Un morceau d'éternité à l'échelle d'une saison, surtout quand on est une équipe qui aspire à une qualification pour la Ligue des champions. Le problème, c'est que la planche sur laquelle reposait l'équilibre délicat d'Ancelotti à Naples était savonnée. Et pas par n'importe qui, puisque c'est son propre président qui a détraqué en grande partie la mécanique du club. On connait désormais la chanson : après une prestation décevante contre Salzbourg en Ligue des champions au San Paolo début novembre, De Laurentis, le président des, impose une mise au vert d'au moins une semaine aux joueurs, sans même consulter son entraîneur, qui n'approuve pas cette sanction. De quoi foutre un boxon monstrueux dans le vestiaire : les joueurs désobéissent ouvertement aux directives du club, De Laurentiis colle des amendes à quasiment tout l'effectif et la presse annonce que de nombreux cadres de l'équipe seront transférés au mercato d'hiver.