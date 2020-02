Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naples chute à la maison contre Lecce, la Lazio Rome assure à Parme Reuters • 09/02/2020 à 20:09









par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Napoli ne parvient toujours pas à sortir la tête de l'eau. 11ème de Serie A, les Gli Azzurri se sont inclinés 2-3 à la maison face à Lecce, 17ème du championnat. Après une première période où les deux équipes se quittent à la pause sur le score de 0-0, tout s'accélère dès le retour des vestiaires. Milik ouvre le score à la 48ème minute pour Naples. Une dizaine de minutes plus tard, Lecce réagit par l'intermédiaire de Lapadula qui inscrit un doublé en l'espace de deux minutes. Les Jaune et Rouge portent même le score à 1-3 en leur faveur à la 82ème minute. Un but de Callejon à la 90ème ne change rien, les Napolitains signent leur 9ème défaite de la saison. Du côté de Parme, la Lazio Rome n'a pas eu à forcer son talent pour repartir avec les trois points. Les joueurs de Paulo Inzaghi inscrivent l'unique but de la rencontre grâce à Caicedo à la 41ème minute. Un succès qui permet aux Biancocelesti de revenir à un point de la Juve et de prendre provisoirement la deuxième place du classement en attendant le résultat de l'Inter lors du derby milanais dimanche soir. À noter que l'Udinese a arraché le match nul 1-1 à Brescia, le Genoa dispose de Cagliari à domicile 1-0 et Sassuolo gagne dans les derniers instants 1-2 face à la SPAL.

