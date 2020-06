Naples cadenasse la Juve et sirote la Coupe d'Italie

Juventus 0-0 SSC Napoli (2 TAB à 4)

La prison de Naples

Des ailes mais pas d'envol

Peut être nostalgique, Maurizio Sarri a troqué le costard qu'il endosse parfois depuis qu'il a rejoint la Vieille Dame pour un polo un peu crados, qui rappelle ses superbes années napolitaines. Ses joueurs font moins dans le sentiment et prennent d'entrée les commandes d'une rencontre dont ils sont évidemment favoris. Pas contrarié pour un sou, Naples abandonne volontiers le ballon et transforme la surface de Meret en mitard de haute sécurité, où les attaquants piémontais n'ont aucun espace pour s'exprimer. Positionnés très bas, lesattendent et récupèrent proprement le cuir, mais sans jamais splasher en contre, alors que Mertens et Callejon n'ont que trop peu de ballons exploitables à se mettre sous la dent. Seul Insigne fait vraiment pétocher Buffon, en propulsant un coup franc aux 25 mètres sur le poteau droit du portier. Cadenassé par la défense des, Cristiano Ronaldo pédale aussi souvent dans le vide. Le Portugais s'extirpera seulement des geôles napolitaine en début de match, quand Dybala profite d'une passe hasardeuse de Callejon, pour le trouver en retrait. Mais le tir de l'ancien Madrilène, trop mollasson, est aisément détourné par Meret.Enchaînés en première période, les attaquants des deux formations retrouvent un peu de liberté en zonant sur les cotés. Bonucci multiplie alors les transmissions longues direction ses ailiers, histoire de sauter quelques lignes, quand Mario Rui monte clairement d'un cran, pour appuyer Insigne sur le flan gauche. Il y a de l'idée, mais ni le rythme ni le score ne décollent vraiment. Gattuso décide alors de sortir Mertens pour Milik, pour jouer avec un avant-centre de métier dans la boite adverse. Mais c'est Maksimovi? qui manque d'un cheveu de...