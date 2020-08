Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naomie Osaka forfait à Cincinnati, Azarenka titrée Reuters • 29/08/2020 à 16:55









Naomie Osaka forfait à Cincinnati, Azarenka titrée par Adonis Vesin (iDalgo) Une élongation de l'ischio-jambier gauche a eu raison de Naomie Osaka. Dans sa demi-finale contre Elise Mertens, la numéro 10 mondiale s'est blessée dans le tie-break du dernier set d'un match empoché 6-2 7-6 en deux heures. À l'origine de l'arrêt du tournoi WTA de Cincinnati, la Japonaise a finalement repris le chemin des courts, ce vendredi tout en continuant à protester contre les violences policiers et le racisme. L'ex-numéro une mondiale Victoria Azarenka (n°59), victorieuse en demi contre Johanna Konta en trois sets (4-6 6-4 6-1), remporte le tournoi. De bon augure avant le début de l'US Open la semaine prochaine.

