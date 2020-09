Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Naomi Osaka remporte l'US Open ! Reuters • 13/09/2020 à 00:51









par Matthieu Cointe (iDalgo) Renversante ! Au bout du suspense, Naomi Osaka a remporté la finale de l'US Open samedi soir face à Victoria Azarenka. La Japonaise s'est imposée en trois manches, 1-6, 6-3, 6-3, et cumule 34 coups gagnants pour 26 fautes directes dans ce match. Dominée dans le premier acte et breakée dans le deuxième, Osaka s'est réveillée à temps pour conclure cette belle rencontre en un peu moins de 2 heures de jeu. Après son succès àFlushing Meadows en 2018 puis à l'Open d'Australie en 2019, la joueuse de 22 ans empoche un troisième titre en Grand Chelem. Elle grimpe aussi à la 3ème place mondiale. De son côté, Victoria Azarenka s'incline pour la troisième fois de sa carrière en finale à Flushing Meadows, après les défaites de 2012 et 2013.

