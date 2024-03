Nantes, un amour de jeunesse

Dehmaine ASSOUMANI of Nantes celebrates during the UEFA Youth League match between FC Nantes and FC Copenhagen at Stade de la Beaujoire on March 12, 2024 in Nantes, France.(Photo by Eddy Lemaistre/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Ce mardi, les U19 du FC Nantes se sont qualifiés en demi-finales de Youth League en sortant le FC Copenhague, au terme d'un scénario dingue, et dans une ambiance dont même leurs aînés seraient jaloux. Un exploit, à l'échelle du foot français, et la confirmation que quelque chose est né autour de cette équipe.

En février 2023, lorsque le cruel Ángel Di María a mis fin au parcours du FC Nantes en barrages de Ligue Europa, on ne pensait pas forcément revoir de sitôt le drapeau de l’UEFA flotter tout en haut de la Beaujoire. Pourtant, depuis cet automne, un parfum d’Europe est revenu planer au-dessus de cette enceinte, en même temps que les U19 jaune et vert y prenaient leurs quartiers. Ce mardi contre le FC Copenhague, les hommes de Stéphane Moreau ont passé leur cinquième tour de la saison en Youth League (après le Lech Poznań, le HJK Helsinki, le Séville FC et le RB Salzbourg), le troisième disputé à la Beaujoire, et s’invitent ainsi en demi-finales de cette Ligue des champions juniors. Une qualification que les jeunes Canaris, doubles champions de France en titre, sont allés chercher avec les tripes, remontant deux buts dans un match à sensations fortes conclu par une irrespirable séance de tirs au but (3-3, 5-4 TAB), quasiment le même score que contre les Sévillans). En tribune, la fête a été totale pour les 19 300 supporters ayant réussi à se libérer pour se pointer au stade à 18 heures, en pleine semaine, et applaudir des gamins à peine majeurs, dont la plupart ne feront probablement jamais de carrière professionnelle.

* Prénom modifié

Par Jérémie Baron, à la Beaujoire pour SOFOOT.com