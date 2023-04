Nantes-Toulouse : Pour l'amour de la vieille dame

Opposés dans une finale inédite et inattendue, Nantes et Toulouse vont tenter de s'offrir l'un des plus beaux trophées du football français. Presque une habitude pour les Canaris, clairement une anomalie pour les Violets.

Le PSG ? Au tapis dès les huitièmes pour la deuxième saison consécutive. L’OM ? Surpris par Annecy alors qu’il croyait avoir fait le plus dur. Lyon ? Terrassé à quelques encablures de Saint-Denis. Monaco, Lens, Rennes ou même Lille : aucun des cadors de Ligue 1 n’a su se frayer un chemin jusqu’à cette finale de Coupe de France. Pour sa 106 e édition, la vieille dame se revêtira donc soit de jaune soit de violet, samedi soir dans l’antre du Stade de France. Un duel totalement inattendu, particulièrement asymétrique à la lecture de l’histoire, mais qui semble relativement équilibré à l’instant T. Surtout que les deux effectifs affichent complet, à l’exception de la blessure de longue date de Pedro Chirivella.

Les Canaris cherchent à redécoller

Côté pile, le FC Nantes, tenant du titre, auteur d’un parcours remarquable avec les scalps de Lens ou Lyon en chemin et porté par une ferveur magnifique, comme l’a une nouvelle fois prouvé l’envahissement de la pelouse de la Beaujoire avec la victoire en demi-finales. Des Canaris qui, contrairement à leurs adversaires, connaissent le chemin, puisque onze d’entre eux étaient déjà là il y a un an tout pile pour croquer les Aiglons niçois. Mais un an après, l’ambiance n’est plus au beau fixe dans la cité des Ducs de Bretagne, où l’euphorie de la victoire contre Lyon est complètement retombée, éteinte par les contre-performances contre Auxerre puis Troyes. « On a la tête au championnat, il y a clairement le feu, on est en danger aujourd’hui » , confiait dans la semaine Florent Mollet, en marge d’un entraînement ouvert au public où régnait une atmosphère partagée entre la joie d’une nouvelle finale et l’angoisse du vide.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com