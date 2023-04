Nantes-Toulouse : Par ici la loterie !

information fournie par So Foot • 24/04/2023 à 05:34

Obtenir un billet pour la finale de la Coupe de France est une épreuve, mais parvenir à se placer à côté d'un proche a été une autre bataille pour les détenteurs du précieux sésame. Entre le placement aléatoire et les bugs informatiques, retour sur les problèmes de billetterie qui ont troublé les préparatifs de Nantes-Toulouse.

Assister à une finale de Coupe de France est un moment exceptionnel dans la vie d’un supporter. Les Nantais auront le luxe de le vivre pour la deuxième saison d’affilée, le samedi 29 avril prochain, tandis que pour les Toulousains, ce sera une première depuis 1957. Mais à l’approche du grand soir, des problèmes de billetterie sont venus contrarier l’organisation de cette grand-messe du foot français. Alors que les deux clubs ont eu près de 21 000 tickets réservés pour leurs fans respectifs, le placement aléatoire a fait grincer des dents aussi bien dans le camp jaune que violet.

Toulouse a rectifié le tir

Du côté de la Ville rose, l’ouverture de la billetterie a instantanément provoqué la gronde des aficionados toulousains. Officiellement lancée le 12 avril pour les abonnés, après la phase réservée aux clubs de supporters (tels que les NVDRS ou Visca Tolosa), elle a d’abord été émaillée de quelques bugs sur le site (file d’attente défaillante, possibilité d’acheter plus de places que prévu, accès anormalement refusé). Mais ce qui a surtout cristallisé les tensions est l’impossibilité de pouvoir choisir sa place exacte dans le virage sud du Stade de France. Après avoir reçu de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux et par mail, le TFC a rapidement réagi par le biais d’un communiqué publié le lendemain matin : « Nous reconnaissons avoir mal appréhendé certains aspects techniques de l’ouverture de cette billetterie, qui était très attendue par toute une communauté, et nous excusons pour ce départ chaotique. »…

Par Marius Le Moual et Thomas Morlec pour SOFOOT.com