Nantes-Toulouse 2021 : un barrage, deux vainqueurs

Kalifa Coulibaly (Nantes) au duel avec Manu Koné (Toulouse). / (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

Adversaires en finale de la Coupe de France, samedi, Nantes et Toulouse s’étaient affrontés en barrage en mai 2021. Les Canaris s’étaient sauvés d’extrême justesse (2-1, 0-1) et ont indéniablement tiré bénéfice de ce rendez-vous couperet. On peut en dire autant des Violets.

Samedi soir, c’est sur la plus belle des scènes qu’ils auront rendez-vous. Mais il y a deux ans à peine, fin mai 2021, Nantes et Toulouse se sont livrés à une tout autre bataille. Loin des projecteurs de Saint-Denis, loin du strass et des paillettes d’une finale de Coupe de France, les deux clubs ont joué leur avenir à court terme lors d’un sombre et angoissant barrage Ligue 1-Ligue 2. À l’agonie pendant la majeure partie de la saison 2020-2021, les Canaris pensaient avoir fait le plus dur en s’imposant à l’aller au Stadium (1-2). Rattrapés par leurs vieux démons, ils avaient toutefois tremblé jusqu’au bout à La Beaujoire et n’avaient dû leur salut qu’à la règle du but à l’extérieur (0-1). À l’immense soulagement nantais faisait face la détresse toulousaine. Celle-ci était agrémentée d’un sentiment d’injustice, Benoît Bastien ayant décidé de ne pas accorder de penalty aux visiteurs, alors que Charles Traoré avait touché le ballon de la main dans sa surface (80 e ). « Vous nous avez volé la montée ! » , s’était insurgé Damien Comolli, le président toulousain, fou de rage envers le corps arbitral. Le temps a passé et, à y regarder de plus près, on constate désormais que ce barrage a été bénéfique pour les deux clubs concernés.

🗨️ "Vous nous avez volé la montée !"…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com