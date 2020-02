Nantes stoppe superbement la série de l'OM

L'OM restera donc bloqué à 14 matchs consécutifs sans défaite. Ce samedi soir contre Nantes, les Olympiens sont tombés sur (beaucoup) plus forts, plus mordants et plus offensifs qu'eux. Abdoul Kader Bamba aura été le grand Monsieur des Canaris, qui signent leur cinquième victoire à l'extérieur cette saison et se rapprochent de la troisième place de Rennes, désormais distante de quatre points seulement.

Marseille 1-3 Nantes

Le récital des Canaris

Soixante mille. Ils et elles étaient un peu plus de soixante mille (en incluant les fans nantais) à pousser l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome contre les Canaris, ce samedi. Une affluence des grands jours, de superbes tifos bleu et blanc déployés dans les tribunes, une ambiance d'une chaleur jouissive... Le cadre était beau, très beau pour cet OM dauphin du PSG avec onze points d'avance sur son premier poursuivant. Trop beau ? Possible. Peut-être émus par autant de marques d'attention (au point d'en être inhibés), les hommes d'André Villas-Boas ont démarré la rencontre avec le frein à main, trop soucieux de ne pas décevoir leur public. Et comme la frontière est mince entre cet OM ultra-réaliste (et gagnant) et un OM pas loin d'être indigent (et proche de la défaite), la seconde option aura fini par triompher. Logique, au regard du match admirable de Canaris enthousiasmants et portés par un Abdoul Kader Bamba de folie. Il n'y aura pas de quinzième match sans défaite pour les Olympiens.André Villas-Boas l'assure : il préfère affronter des équipes qui jouent. Qui défient son OM. Qui veulent le bousculer. André a des envies ? André est servi. Le Nantes de Christian Gourcuff n'est déjà pas du genre à bétonner à tire-larigot, mais alors quand les Canaris ont eu leur dose de graines au petit-déjeuner, ça donne un