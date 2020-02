Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nantes stoppe le PSG dans son élan Reuters • 27/02/2020 à 23:15









Nantes stoppe le PSG dans son élan par Matthieu Cointe (iDalgo) Fin de série pour le Paris Saint-Germain. Les coéquipiers de Nikola Karabatic ne remportent pas un 17e match de suite en Lidl Starligue. Face à Nantes en clôture de cette journée, Paris a concédé le nul à la H Arena (29-29). Menés tout au long de la rencontre, les Parisiens ont cru pouvoir décroché la victoire grâce à Luc Abalo en fin de partie, mais un ultime missile de Kévynn Nyokas a permis aux Nantais d'arracher un point précieux. Dans un match très engagé, Sander Sagosen a brillé avec 11 buts marqués. Corrales, gardien du club de la capitale, a aussi été auteur d"une grande prestation avec une parade décisive dans les dernières secondes de jeu. Le PSG reste invaincu en championnat et conserve sa première place. De son côté, le HBC passe deuxième au détriment de Nîmes.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.