Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nantes solide dauphin, Toulouse se fait surprendre Reuters • 05/03/2020 à 00:19









Nantes solide dauphin, Toulouse se fait surprendre par Matthieu Cointe (iDalgo) 10e match de suite sans défaite pour les Nantais en Lidl Starligue. Le HBC s'est imposé à Saint-Raphael (33-29) et confirme son statut de dauphin du PSG avec un bilan de 14 victoires, 1 nul et 3 défaites. "Saint-Raph" concède un quatrième revers en cinq matchs de championnat et plafonne à la 8e place. De son côté, Toulouse s'est incliné à Ivry (36-29). Le Fenix perd contre le 12e au classement et subit une cinquième défaite en sept rencontres. Les Toulousains devront se reprendre s'ils veulent conserver leur 5e place. Montpellier a de son côté été sans pitié avec Tremblay (36-25), toujours dans la zone de relégation. Dans les autres matchs de la soirée, Créteil est venu gagner de peu à Chartres (30-29) alors que Chambéry a dominé le PAUC (30-22). Enfin, Istres a pris le meilleur sur Dunkerque (26-24).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.