Nantes, sixième, se reprend et enfonce Toulouse, toujours dernier de Ligue 1

En supériorité numérique dès la 22e minute suite aux deux cartons jaunes de Koné, Nantes a tranquillement fait la différence en marquant juste avant et juste après la mi-temps pour retrouver le goût de la victoire. Toulouse, plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1, essuie sa cinquième défaite de rang. Une première depuis quatorze ans.

Nantes 2-1 Toulouse

Une infériorité numérique, un penalty, un but encaissé

22 minutes, qu'est-ce que c'est au football ? Un très large quart d'heure, pendant lequel il peut ne rien se passer du tout ou au contraire voir plusieurs faits de jeu qui marqueront une rencontre. En général, les 22 première minutes d'un match correspondent à une mise en jambe avant que les choses sérieuses commencent. Mais parfois, le résultat se joue dans ce laps de temps. Quand une défense s'avère complètement déconcentrée, par exemple. Ou, beaucoup plus rare, lorsqu'un joueur a la mauvaise idée de se faire expulser. Ce dernier exploit, Koné l'a réalisé à Nantes en se coltinant deux cartons jaunes (charge par derrière à la huitième minute, semelle à la 22) et précipitant la nouvelle défaite de Toulouse tout en facilitant la tâche de Canaris sérieux devant leur public. Tout n'est pas la faute du coupable, attention. Mais vu l'état actuel de la lanterne rouge du championnat de France, il n'en fallait pas davantage pour que le FCN l'enfonce.Comment stopper une série de quatre revers consécutifs, surtout quand on concède de très mauvais résultats à l'extérieur et qu'on se déplace chez une équipe plutôt à l'aise à domicile ? C'est toute l'équation à résoudre, pour Toulouse. Mais sur la pelouse de Nantes, les visiteurs ont bien du mal à cacher leurs lacunes en mathématiques. Au milieu d'une première période dans laquelle rien de très chouette ne se passe - si ce n'est du déchet