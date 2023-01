Nantes se donne de l'air contre Auxerre

Nantes 1-0 Auxerre

Pour un 1janvier, ça n'était pas du football champagne.Dans une Beaujoire qui sonnait creux, du fait du boycott de la Brigade Loire , et au terme d'un match où le classement des deux équipes (seizième contre dix-huitième au coup d'envoi) s'est ressenti, Marcus Coco a permis au FC Nantes de prendre le dessus sur l'AJ Auxerre (1-0). Et de souffler un petit coup avec ce troisième succès (seulement) de la saison en championnat.

?❌ Le message des supporters en tribune Loire avant la rencontre face à Auxerre, cet après-midi. @LFPfr #FBSport #FCNAJA pic.twitter.com/XPsqUkNuHZ

— France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) January 1, 2023Malgré une possession nantaise, les Bourguignons se sont procurés les premières situations avec une reprise de M'Baye Niang à côté (7) et deux ballon chauds sortis coup sur coup par Andrei Girotto (25) et Jean-Charles Castelletto (26). Les Canaris ont fini par se montrer plus conquérants, mais la frappe d'Ignatius Ganago a rebondi sur la barre (33) et Ludovic Blas a buté sur Benoît Costil (42).En deuxième, après une frappe de Birama Touré fuyant de peu le cadre (47) et un drop… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com