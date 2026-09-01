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Nantes se débarrasse d'un indésirable
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 18:45
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Nantes se débarrasse d'un indésirable

Nantes se débarrasse d'un indésirable

MM, pas aimé. Devenu indésirable à Nantes depuis son retour de vacances trois semaines après la rentrée des classes, l’histoire entre Mostafa Mohamed et le FCN prend fin ce lundi, après le départ de l’attaquant vers Konyaspor, en échange d’un million d’euros . L’international égyptien aura soufflé le chaud et le froid à la Jonelière. S’il a marqué 29 buts en quatre saisons et terminé les deux premières meilleur buteur du club, il a aussi souvent été placé sur la liste des transferts. L’homme de 28 ans a aussi fait parler de lui lors de la journée de lutte contre l’homophobie en 2025, refusant de jouer en 2025. Les chefs à plumes des Canaris l’avaient quand même acheté 6,5 millions d’euros à Galatasaray en 2022.

En Turquie, il retrouvera Chidozie Awaziem, autre Nantais déçu par la descente du club en Ligue 2, mais également l’ancien Lensois Arthur Masuaku. Konyaspo a démarré sa saison 2026-2027 par trois défaites en autant de journées.…

UL pour SOFOOT.com

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