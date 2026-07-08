Nantes s'offre un joli renfort
Nantes mise sur l’expérience pour remonter en Ligue 1. Le FC Nantes a officialisé ce mercredi matin l’arrivée de Lucas Perrin dans ses rangs . L’ancien marseillais s’engage libre avec les Canaris pour une durée de deux ans, plus une en bonus. Perrin rejoint Maxime Dupé dans la liste des recrues estivales côté nantais.
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