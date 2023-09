Nantes-OM : la Brigade Loire a pu entrer en tribune avec son matériel

Un peu de répit.

Alors que la guerre fait rage entre la Brigade Loire – groupe ultra nantais – d’un côté et le FC Nantes et son nouveau directeur sécurité-sûreté David Amaré de l’autre, on craignait une montée des tensions à l’occasion de la réception de l’OM, ce vendredi soir. Récemment, M. Amaré avait décidé de « retirer le matériel » de l’association de supporters présent à la Beaujoire. Mais comme lors du match contre Monaco une semaine plus tôt, la BL a pénétré dans l’enceinte du stade, calmement, et a pu faire entrer son matériel : mégaphone, bâche, drapeaux… Et même des fumigènes, craquées pendant le match (1-1). La nacelle servant au capo, en revanche, a bel et bien été démontée en amont de la rencontre.…

JB, à la Beaujoire pour SOFOOT.com