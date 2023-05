Nantes, le match d’après la honte

Alban LAFONT of Nantes and TEAM of Nantes during the French Cup Final 2023 match between Nantes and Toulouse at Stade de France on April 29, 2023 in Paris, France. (Photo by Sandra Ruhaut/Icon Sport)

Quatre jours après la débâcle subie en finale de la Coupe de France face à Toulouse (1-5), le FC Nantes a rendez-vous à Brest, ce mercredi (21h). Les Canaris ont intérêt à vite relever la tête : en cas de défaite, ils plongeront dans la zone de relégation.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette finale a sacrément enquiquiné Antoine Kombouaré. Irrité par les prestations souvent insuffisantes de ses joueurs en championnat courant avril, l’entraîneur du FC Nantes avait hâte d’aller à Saint-Denis, pour que son équipe tente de remporter une deuxième Coupe de France de rang et qu’elle puisse, enfin, « passer à autre chose » . Ça y est, c’est passé. La finale a eu lieu samedi dernier. En revanche, on n’est pas tout à fait certains que les Nantais parviennent à tourner la page comme si de rien n’était. Car ils se sont plantés dans les grandes largeurs et ont été humiliés par des Toulousains euphoriques (1-5), faisant vivre à leurs très nombreux supporters un calvaire. « Peut-être qu’on s’est vus trop beaux. Cette équipe de Toulouse, on la pensait moins forte, on aurait peut-être dû reculer un peu plus, attendre plus, faire différemment » , a suggéré Jean-Charles Castelletto en conférence de presse, lundi. « Vous voulez que je vous dise quoi ?, s’est agacé le défenseur camerounais. On va oublier cette finale et aller de l’avant. On ne mérite que ça, de se prendre une gifle et de se réveiller. » Il vaudrait mieux se réveiller, en effet. Et vite.

Loin d'être le dénouement espéré. …

Propos d'Antoine Kombouaré et de Jean-Charles Castelletto issus du Parisien et de conférences de presse.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com