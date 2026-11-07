Nantes freine Pau et relève la tête, Saint-Étienne se reprend face à Laval
Pau 0-2
Buts : Corredor (28 e ) et Leroux (51 e ) …
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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Buts : Corredor (28 e ) et Leroux (51 e ) …
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Auteur d'une course magnifique, Tom Laperche (SVR Lazartigue) s'apprête à remporter la Route du Rhum dans les prochaines heures à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) alors que le navigateur Benoît Sineau a été secouru par son concurrent Jules Bonnier après avoir déclenché ... Lire la suite
Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA). Après la nomination vendredi de son conseiller Stephen Miller, ... Lire la suite
Auxerre 0-1 Paris FC But : Sinayoko (63 e ) pour la bande à Rosenior … OC pour SOFOOT.com
Nottingham Forest 3-1 Manchester City Buts : Cunha (6 e ), Delap (18 e , 73 e ) pour les Tricky Trees / Cherki (52 e ) pour les Citizens Pas si blue le sky de Manchester City. En déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest ce samedi, les hommes d’Enzo Maresca ... Lire la suite
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