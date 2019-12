Nantes et Reims avancent, Toulouse et Nîmes flanchent, Monaco et Nice glandent

Quatre buts en cinq matchs, deux 0-0 et aucune partie à plus de deux réalisations : la soirée Ligue 1 n'a pas été généreuse, ce samedi soir... Mais elle a permis à Nantes et Reims, qui enfoncent respectivement Toulouse et Nîmes, de grimper au classement. En revanche, les autres (Monaco, Nice, Brest, Amiens, Dijon et Angers) stagnent en raison de leur résultat nul.

Brest 0-0 Nice

Rongier sait " comment fonctionne un groupe "

Amiens 1-1 Dijon

De la pluie, un penalty non-réussi et un Nice verni. Voilà ce qu'il faut retenir de la première période à Brest, où Benítez et la transversale empêchent les Bretons de faire la différence. Charbonnier obtient donc un péno et le rate, alors que Mendy ne trouve pas la cible pendant que le gardien argentin fait pleurer Cardona. En face, Larsonneur brille également devant Cyprien ou Dolberg. Après l'entracte, les opportunités continuent de se multiplier (Claude-Maurice, Lees-Melou, Court...) comme les arrêts des deux portiers. Et avec des derniers remparts de ce niveau, impossible de dépuceler le score en dépit d'une nouvelle barre touchée par Bain ou d'une trentaine de frappes..., comme le nombre de défaite de Brest à domicile, en dix matchs. Subie contre le Paris Saint-Germain, pour rappel.