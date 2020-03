Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nantes et Lorient qualifiés, Marseille éliminé Reuters • 23/03/2020 à 21:54









Nantes et Lorient qualifiés, Marseille éliminé par Victor Gatinel (iDalgo) Trois clubs français disputaient aujourd'hui leur premier tour dans l'Ultimate QuaranTeam, compétition de esport sur FIFA 20 qui rassemble 128 clubs en Europe. En début d'après-midi Umut Bozok, attaquant de Lorient, est parvenu à hisser les Merlus au tour suivant en battant Malines (Belgique) en deux temps (0-0 puis 3-2). Un triplé de Le Fée dans le replay a permis au club lorientais de réaliser l'exploit. En revanche l'OM n'a pas fait illusion face au Istanbul Basaskheir et s'incline 4 à 1. Germain a sauvé l'honneur en fin de rencontre. Enfin, le FC Nantes, représenté par Bruce Grannec, s'est défait difficilement de Swindon Town. L'ancien champion du monde a fait 0-0 dans un premier match avant de se qualifier après le replay (2-1). Le Canari a repoussé un penalty en fin de match pour assurer son billet pour le prochain tour où il affrontera PlanetToast de Newcastle, finaliste de la ePremier League la saison dernière.

