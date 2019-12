Nantes enfonce Nîmes, Angers et Monaco dos à dos

C'était une soirée sans grand spectacle en Ligue 1 pour cette 18e journée. Seulement 4 buts on été inscrits en 5 rencontres. Parmi eux, celui de Louza qui permet à Nantes de signer un deuxième succès de rang sur la pelouse de Nîmes, une nouvelle fois sur le plus petit des scores (0-1).Ce résultat permet aux Canaris d'occuper la 4e place provisoire pendant que Nîmes est plongé dans la crise : 11e match sans victoire en Ligue 1 et une 19e place avec un match de plus sur le dernier, Toulouse. Les hommes d'Antoine Kombouaré accueillaient Reims ce soir et se sont inclinés sur le score de 1-0, la faute a un but de Rémi Oudin (9'). À égalité de points au début du match, Angers et Monaco s'affrontaient au stade Raymond-Kopa. Au terme d'un match pauvre en occasions (0-0), les deux équipes restent au coude à coude autour de la 10e place. Même résultat entre Brest et Nice (0-0). Amiens et Dijon se quittent sur un score nul de 1 partout avec des buts de Konaté pour Amiens et Cadiz pour Dijon. Suite des matchs demain avec Bordeaux-Strasbourg à 15h, Lyon-Rennes à 17h et Paris-Saint-Étienne à 21h.

