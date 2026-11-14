Nantes enfonce Lens au classement
Les journées se suivent et se ressemblent. Après sa courte défaite face à Marseille (1-0) et le nul concédé face à Toulouse (1-1), Nantes a retrouvé le chemin de la victoire à Saupin face à Lens vendredi soir (2-0). Au contraire des Lensoises qui s’inclinent ainsi pour la sixième fois en neuf journées.
Embed t.co…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer