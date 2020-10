Nantes écrase Brest, Monaco butte sur Montpellier et Metz fait un nul

Solide, Nantes s'impose une nouvelle fois à domicile face à Brest (3-1). Dans le même temps, Monaco se heurte à Montpellier pourtant réduit à dix pendant 70 minutes (1-1). Sinon, Angers et Metz se sont quittés bons amis (1-1).

Monaco 1-1 Montpellier

À Montpellier, dix des douze cas positifs sont finalement négatifs

72 heures avant de se rendre à Monaco, Montpellier pensait se déplacer avec son centre de formation en raison de douze cas de Covid au sein du club. Finalement, dix d'entre eux se révèleront faux positifs : ainsi, seuls Pedro Mendes et le coach Michel Der Zakarian sont restés dans l'Hérault. C'est donc avec son maître à jouer, Téji Savanier, que le MHSC se rend sur le Rocher. Mais pas pour longtemps, puisque l'ancien nîmois met involontairement son pied sur le visage de Florentino Luís et rentre aux vestiaires (19). En supériorité numérique, Monaco passe en mode handball et tente des centres à tout-va que la défense montpelliéraine dégage les uns après les autres.Au téléphone sur son canapé, Michel Der Zakarian tente alors de faire entrer Stephy Mavididi à la pause pour piquer en contre. Coaching gagnant, l'ancien Rémois profitant d'une erreur de Djibril Sidibé et de sa vitesse pour aller battre Benjamin Lecomte (0-1, 51). Sauf que si le MHSC n'a toujours pas gagné à l'extérieur, ce n'est pas anodin. Arnaud Souquet le rappelle, en fauchant Gelson Martins dans la surface. Un cadeau que Wissam Ben Yedder - qui s'est fait refuser un but pour hors-jeu, dans le premier acte - accepte, avec plaisir (1-1, 70). Monaco a beau terminer la rencontre avec