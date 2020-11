Nantes coule Lorient

Lorient 0-2 Nantes

Les retrouvailles de Christian Gourcuff avec son ex se sont plutôt bien passées.Sur la pelouse de Lorient, le FC Nantes est venu chercher un succès précieux, ce dimanche après-midi, grâce à deux pions en fin de match de Kader Bamba et Ludovic Blas (0-2).Dans un premier acte poussif, mais globalement dominé par les Lorientais, Terem Moffi est le premier à se mettre en évidence. À la réception d'un bon centre de Delaplace venu de la droite, sa tête file à gauche du but d'Alban Lafont (25). L'ancien portier du TFC sera d'ailleurs décisif par deux fois en dix minutes. La première, avec une belle parade sur une lourde frappe lointaine d'Armand Laurienté (29). La seconde, grâce à une super sortie dans les pieds de Yoane Wissa, empêchant le Congolais de voir son petit piqué inspiré finir au fond des filets (40).Apathiques pendant 45 minutes, les Canaris allument le réveil dès le retour des vestiaires, et la frappe de Ludovic Blas heurte rapidement la transversale de Nardi (47). Il est imité dans le camp d'en face par Sylvain Marveaux, dont la reprise de volée sur une nouvelle offrande de Delaplace s'explose sur le poteau de Lafont (71). La lumière émane finalement du banc, et celle-ci s'allume en jaune. Entré en jeu trois minutes plus tôt, Kader Bamba mystifie Paul Nardi d'une frappe croisée du gauche pour faire passer les siens devant (). Blas donnera finalement un avantage plus confortable aux visiteurs quelques secondes plus tard, après un bon...