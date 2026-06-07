Nantes connait son nouveau coach

Nouveau coach pour une nouvelle vie. Après le départ de Nicolas Chabot vers l’Olympique de Marseille, Nantes attendait de connaitre le nom de son nouveau coach pour la saison prochaine. C’est Pierre-Alain Picard qui va reprendre le flambeau et tenter de porter le FCN vers une deuxième qualification consécutive en play-offs. L’ancien tacticien du DFCO s’est engagé jusqu’en juin 2028 .

𝗨𝗻 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗰𝗵𝗮𝗽𝗶𝘁𝗿𝗲 💛💚 Pierre-Alain Picard est le nouvel entraîneur de l’équipe féminine du FC Nantes. Il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2028. Bienvenue à Nantes, coach ! 👊#OnEstNantes #ArkemaPL pic.twitter.com/UWQsCSZe2R…

LB pour SOFOOT.com