Nantes : Citad'elles, un accueil permanent pour les femmes victimes de violences

Il faut passer par un sas de sécurité et présenter une carte d'identité avant de pénétrer dans le bâtiment à Nantes (Loire-Atlantique). Citad'elles, un espace unique en France dédié aux femmes victimes de violence, est bien gardé. Au sommet de l'immeuble, 750 m2 ont été aménagés pour une prise en charge globale de toutes les femmes qui peuvent se présenter ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.« Ça demande une telle énergie de casser la spirale de la violence qu'on ne peut pas demander à ces femmes de se présenter à quinze endroits de la ville pour effectuer les démarches une à une, souligne Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. Ici, elles peuvent être écoutées, déposer plainte, rencontrer un avocat, être accompagnées dans la recherche d'un logement... Le tout dans un environnement parfaitement sécurisé. »Accueillir, protéger et offrir un nouveau départLa Métropole a investi 1,8 million d'euros dans ce lieu et prendra à sa charge la plus grande partie du budget de fonctionnement. Quatorze professionnels -- infirmières, sages-femmes, psychologues, etc. -- vont se relayer sur place en plus des représentants de différentes institutions et des membres d'associations qui ont pleinement participé à la conception de Citad'elles. « Si nous avons proposé ce projet à la Métropole, c'est que nous avions ressenti un besoin de nous regrouper pour pouvoir travailler ensemble de manière plus efficace et surtout pluridisciplinaire, se souvient Cathy Millard, la directrice de SOS Inceste et Violences sexuelles, l'une des quatre associations à l'origine du projet. Désormais, les femmes victimes de violences conjugales ou sexuelles savent qu'il existe un espace ou elles pourront être prises en charge. »Dans les locaux plane encore une odeur de peinture. Ils sont surtout magnifiques. Chaque détail, les couleurs, l'acoustique, l'aménagement des pièces, a été pensé pour ...