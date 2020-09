Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nantes arrache le nul contre Saint-Étienne Reuters • 20/09/2020 à 19:54









Nantes arrache le nul contre Saint-Étienne par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Nantes décroche un point précieux. À domicile, l'équipe de Christian Gourcuff a remonté un déficit de deux buts pour obtenir le match nul face à l'AS Saint-Étienne lors de la 4ème journée de Ligue 1 (2-2). Les Verts étaient pourtant parfaitement entrés dans leur match avec un but d'Adil Aouchiche dans les premières minutes de la rencontre. Malgré une domination des Canaris, Yvann Maçon a doublé la mise en seconde période d'une frappe en pleine lucarne. Les locaux du jour ont ensuite réduit l'écart grâce à Moses Simon, avant l'égalisation de Renaud Emond en toute fin de rencontre, sur son premier ballon touché. Ce match nul met fin à une série de trois succès consécutifs pour les hommes de Claude Puel. Auclassement, les Verts récupèrent la première place devant le Stade Rennais. De son côté, Nantes est 15ème.

