Nancy-Red Star : des cris et des silences

La rencontre de National entre Nancy et le Red Star a été émaillée de nouveaux cris de singe et insultes à caractère racistes. Le phénomène se reproduit chaque saison, et dans différents stades, preuve que le mal s’avère bien plus profond que les délires de quelques idiots. Et que les mêmes fuient toujours leurs responsabilités.

Les tribunes françaises sont plus que jamais sous le feu des critiques. Dernier épisode dramatique ou dramatisé, le jet de pétard sur le gardien clermontois à Montpellier par un individu installé dans le virage populaire, si alcoolisé qu’il fut impossible de l’interroger dans un premier temps, qualifié de « connard » par un président craignant le retrait des trois points acquis sportivement. Ensuite la problématique des chants homophobes qui a agité le foot français et susciter de nombreuses réactions, y compris chez les politiques jusqu’au gouvernement. Résultats sur ce dernier point, des sanctions plus ou moins sévères décidée par la commission disciplinaire de la LFP, par exemple la fermeture de la tribune Auteuil pour un match concernant le PSG (sans parler de la petite tape sur les mains de certains joueurs parisiens) et une amende de 70 000 euros reçue par le Stade rennais, après les « débordements vocaux » pendant le derby breton contre Nantes.

Cette fois, le racisme s’invite de nouveau. Certes pas seulement dans les gradins, comme l’illustre l’affaire Bernard Casoni, coach désormais suspendu d’Orléans, club qui évolue en National. Justement dans ce même championnat, le Red Star, leader, se déplaçait à Nancy. Hormis le score nul (1-1), la rencontre à Marcel Picot aurait été émaillée de cris de singe envers certains membres de l’équipe audonnienne, du moins c’est ce qu’affirme leur entraîneur Habib Beye. Une tension qui expliquerait la nervosité des visiteurs, le capitaine de l’étoile rouge, Cheikh Ndoye, ayant jeté même une bouteille en direction d’une tribune du stade lorrain.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com