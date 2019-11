Nancy : il décède chez lui après trois appels au Samu

Faut-il y voir une dernière illustration des difficultés du Samu? ? Près de deux ans après le décès de Naomi Musenga, c'est une affaire à 150 kilomètres de là, près de Nancy, qui interroge. Un homme d'une cinquantaine d'années est mort d'un arrêt cardiaque. Selon une de ses proches, le Samu a raccroché à trois reprises, explique l'Est républicain.La scène se déroule le 6 novembre dernier, à Dombasle-sur-Meurthe. Un homme de 54 ans, récemment rentré de Chine, se trouve à son domicile avec une amie. Celle-ci explique qu'il s'est senti « très mal avec une forte douleur à la poitrine et à une jambe ». Dans un premier temps, il téléphone à son médecin. Ce dernier lui conseille de se rendre aux urgences. Mais, faute de voiture, ce sont les pompiers qui sont contactés. À ce moment-là, la vue de l'homme se trouble et « ses jambes ne le portaient plus ». L'appel, comme le veut la procédure, est transféré au Samu centre 15 de Nancy.Lire aussi À l'école des futurs opérateurs du Samu« Vous n'allez pas faire le diagnostic à ma place »Lors d'un premier appel, c'est la femme qui parle. Elle tente d'expliquer que c'est grave et que l'homme a besoin d'aide. Mais son interlocuteur lui demande si elle est médecin. Face à sa réponse négative, il lui répond : « Vous n'allez pas faire le diagnostic à ma place. » Puis il lui dit qu'il s'agit d'une grippe et qu'il faut aller chez le médecin traitant. Son interlocuteur au Samu...