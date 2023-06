information fournie par So Foot • 23/06/2023 à 19:08

Nancy connaît sa sanction après les débordements de ses supporters à Bourg-en-Bresse

L’AS Nancy-Lorraine vient d’être rattrapée par la patrouille.

Les débordements lors du déplacement à Bourg-en-Bresse (3-3), pour le compte de la 34 e journée de National, auront coûté cher au Chardon lorrain. Des débordements ont eu lieu, le 26 mai dernier. Les supporters avaient lancé des pétards et des fumigènes sur la pelouse durant le temps additionnel, et l’arbitre du match a dû interrompre la partie pendant 20 minutes. Ce vendredi, les Nancéiens ont été sanctionnés d’un retrait de deux points dont un avec sursis pour la saison à venir, d’une amende et du remboursement des dégradations. C’est le club qui a annoncé la décision de la DNCG sur ses réseaux sociaux, ce vendredi.…

TJ pour SOFOOT.com