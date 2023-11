Nampalys Mendy, fer de Lens

Mis sur le côté à Leicester la saison passée, Nampalys Mendy a vu l'été défiler, sans réussir à trouver chaussure à son pied. Jusqu'à ce que Franck Haise l'appelle. Banco : arrivé à Lens par la porte de service, le Sénégalais est devenu incontournable. Un rôle qu'il entend confirmer ce mercredi soir en déplacement à Arsenal.

Le milieu de terrain lensois version 2023-2024 devait reposer en grande partie sur Stijn Spierings et Andy Diouf. Première recrue estivale du club, le Néerlandais a signé un contrat de quatre ans. Arnaud Pouille vantait alors ses statistiques de « meilleur récupérateur de ballons dans les cinq grands championnats » . Tout ça pour qu’il soit exfiltré 82 jours plus tard, renvoyé à Toulouse. Diouf, lui, a débarqué contre un chèque de 14 millions d’euros – deuxième plus gros transfert de l’histoire du club, avant qu’Elye Wahi le fasse reculer au troisième rang. « Un profil idoine pour le système de jeu de Franck Haise » , et un renfort placé « sous le signe du talent et de l’intensité » dixit le directeur général sang et or. Seulement, l’international espoirs connaît un départ poussif. Franck Haise n’a pas hésité à le sortir dès la mi-temps au Havre le mois dernier (0-0). L’ancien Rennais est même resté scotché sur le banc lors de la double confrontation face au PSV. Là où Nampalys Mendy, arrivé à La Gaillette sans faire de bruit, a vite su faire son nid.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com