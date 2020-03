Namibie : des graffeurs lyonnais accusés d'avoir vandalisé un monument historique

Les graffitis font polémique. Dans le sud de la Namibie, plusieurs bâtiments de la ville fantôme de Garub, située à 600 kilomètres de la capitale, ont été délabrés par des tags intempestifs. Comme le rapporte franceinfo, Garub Station représente pourtant les vestiges d'une ancienne ligne ferroviaire, construite dans les années 1900 par les Allemands, et devenue plus tard une réserve naturelle pour chevaux sauvages. Les dégradations ont été constatées par une photographe locale, venue au départ immortalisée la vieille station ferroviaire. « J'ai été choquée, dégoûtée. J'ai presque eu envie de pleurer », confie-t-elle à franceinfo. « J'ai réalisé que maintenant que le mal est fait, même si on repeignait, ça n'aurait plus jamais le même aspect ». Les images des détériorations ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux en Namibie. Les habitants sont indignés. « Le nombre de monuments historiques est très faible en Namibie », explique une restauratrice, questionnée par la chaîne. « Nous n'avons pas de cathédrale, ni de chapelles. Tout ce que nous avons, ce sont ces vieux bâtiments qui témoignent de notre histoire. C'est pourquoi nous sommes autant indignés ». Une plainte a été déposée par les riverains. Un collectif de graffeurs bien connus des autorités lyonnaisesLa colère passée, les internautes ont voulu découvrir les auteurs de ces vandalismes. Un collectif de graffeurs lyonnais, intitulé...