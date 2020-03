Namibie : ce jeune État de trente ans

Pour cause de coronavirus, cette année la fête n'aura pas lieu. Ce 21 mars constitue pourtant une date clé de l'histoire de la Namibie : celle de son indépendance. Il y a trente ans seulement, le pays accédait enfin à l'autonomie, deux ans avant l'Érythrée, et vingt et un ans avant le plus jeune État d'Afrique, le Soudan du Sud. Il y a trente ans seulement, la Namibie mettait fin à plus d'un siècle de domination. Autrefois terre d'éleveurs et d'agriculture, ce territoire d'Afrique australe a vu son histoire basculer le 10 avril 1883.Ce jour-là, un commerçant allemand, Adolf Lüderitz, envoie des explorateurs en reconnaissance dans la baie d'Angra Pequena, au sud de ce qu'on appelle alors la « Terre sans nom ». Joseph Frederiks II, le chef Nama, du nom d'un peuple de pasteurs qui vit aussi en Afrique du Sud et au Botswana, lui vend la baie pour 100 livres sterling et 200 fusils. C'est le début de la colonisation allemande. Elle est officialisée le 24 avril 1884, deux mois après la conférence de Berlin qui organise le découpage de l'Afrique entre puissances européennes.Premier génocide du XXe siècleLa domination allemande, qui durera jusqu'en 1918, pose les bases d'une société ségrégationniste calquée sur les autres colonies de la région comme l'Afrique du Sud et la Rhodésie. Les premières lois votées en ce sens interdisent, par exemple, les mariages entre les Noirs et les Blancs et instaurent l'obligation d'une autorisation...