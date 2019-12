Nakarawa licencié du Racing 92 : «Une décision difficile à prendre», assure Lorenzetti

Depuis ce vendredi 6 décembre midi, Leone Nakarawa n'est plus un joueur du Racing 92. Le 2e ligne fidjien a été licencié par le club ciel et blanc pour être rentré en retard de ses vacances après la Coupe du monde.Une décision prise la mort dans l'âme, mais pour le bien du club, selon son président Jacky Lorenzetti, joint au téléphone quelques instants après l'officialisation de la nouvelle dans un communiqué.Pourquoi cette décision de vous séparer de Nakarawa ?JACKY LORENZETTI. Il y a des règles à respecter, même si on est le 2e plus gros salaire du club et présumément l'un de ses meilleurs joueurs. C'est pour cela que la décision a été bien pesée. Il faut respecter les règles de vie du club et les valeurs du rugby, dont la solidarité. Laisser tomber ses collègues et ses coéquipiers quand on va jouer le derby contre le Stade Français (le 10 novembre) puis affronter les Saracens (le 17 novembre), ce n'est pas sympa. C'est une récidive. Donc, on n'avait pas beaucoup le choix de montrer qu'il y a des règles collectives à respecter, même dans le sport professionnel.Quelles étaient ces récidives ?Ça fait sept fois qu'il arrive en retard à son retour de vacances. On l'a sanctionné et pénalisé à chaque fois. À un moment, ce n'est plus sérieux. Quinze jours de retard, c'est insupportable. Leone est un type agréable, c'est un brave gars, mais il a une notion des responsabilités différentes de la nôtre. Être champion, ça implique de s'astreindre à certaines règles. Imaginez si tous les joueurs de l'équipe ou une partie font la même chose, on est morts.Cette décision était donc inéluctable ?On a essayé de l'éviter et de trouver des solutions avec lui, mais ça n'a pas pu le faire. Il n'a pas accepté nos propositions. On a vu pour qu'il finisse au moins la saison avec nous. Après réflexion, on a pris cette décision. C'est un grand joueur, il va rebondir ailleurs. On a ...