Nakamura devrait bien arriver à l'OL... en joker

L’avenir appartient à ceux qui se Keito. Alors qu’il lui restait deux ans de contrat à Reims, l’international japonais Keito Nakamura devrait bien être officiellement prêté à Lyon en qualité de joker médical. Ce mardi, lors du dernier jour du mercato d’été, sa cession a été annoncée, assortie d’une option d’achat, fixée, selon L’Équipe , à environ onze millions d’euros. Mais le sort de l’ailier gauche dépendait de celui de Malick Fofana, parti à Sunderland après 19 heures 59, heure de la fin du mercato en France.

Si Keito Nakamura n’a pas encore disputé la moindre minute cette saison avec les Rémois, le joueur de 26 ans sort d’une Coupe du monde réussie avec le Japon, étant titulaire lors des quatre matchs des Samouraï Blues. Et en trois matchs disputés contre Lyon dans sa carrière, il n’a jamais perdu !…

UL pour SOFOOT.com