Najat Vallaud-Belkacem prépare (discrètement) son retour

Ne dites pas à Najat Vallaud-Belkacem qu'elle organise son come-back en politique ! Elle vous opposera un silence convenu. D'ailleurs, la dernière ministre de l'Education nationale de François Hollande est-elle jamais sortie du grand bain dans lequel elle est tombée il y a près de vingt ans ?A 42 ans, Najat Vallaud-Belkacem est officiellement retournée à l'anonymat d'une vie privée et d'une carrière professionnelle bien remplies. « La politique est une drogue dure, Najat n'y échappe pas », sourit, pourtant, un député qui la connaît bien. Et Najat Vallaud-Belkacem ne cache plus sa volonté d'y goûter de nouveau.Selon nos informations, elle s'apprête ainsi à quitter l'institut Ipsos où, depuis février 2018, elle est en charge des études à l'international, dans le but de s'engager plus avant sur la scène politique. « Mme Vallaud-Belkacem prend trop la parole publiquement ces derniers mois pour pouvoir continuer à travailler chez nous », explique-t-on très officieusement chez Ipsos.Sur le terrainDepuis plusieurs mois, celle qui demeure l'une des personnalités politiques les plus connues, une « Rachida Dati de gauche » qu'on aime ou... qu'on aime détester, multiplie les « cartes postales ». Une façon bien rodée de ne pas se faire oublier...En août dernier, lors de l'université d'été du PS de La Rochelle, elle présidait un « tribunal arbitral » mettant en scène un procès de la Ve République. Quelques semaines plus tard, elle accepte d'ouvrir sa bibliothèque à la revue politique Charles. En novembre, elle manifeste à Paris pour dire « stop » aux violences sexistes.« Najat est manifestement disponible, confirme Patrick Kanner, président des sénateurs socialistes. Elle a accepté immédiatement de soutenir, à ma demande, en janvier prochain, le candidat socialiste aux municipales à Orléans. Elle viendra également à l'un des dîners que j'organise à la questure du Sénat. ...