Nahir : « Je kiffais bien Cristian Rodríguez »

Un an après son dernier projet, Nahir revient avec l’EP Mission : Impossible . L’occasion pour le rappeur de Bobigny d’évoquer ce retour, son flirt avec le hors-jeu et son amour du PSG des années sombres.

C’était une volonté de revenir avec un EP ?

Ce n’était pas forcément voulu de sortir un EP. J’étais parti sur mon prochain album, mais j’ai remarqué que plusieurs morceaux marchaient bien ensemble, et de là est venu l’EP. En voyant la couleur que ça prenait, je me suis dit que je ne voulais pas forcément faire tout un album avec ce type de sons, mais ça pouvait bien se prêter à un EP.…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Hugo Geraldo pour SOFOOT.com