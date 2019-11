Nageur, chroniqueur, mannequin... Théo Curin, quadri-amputé et sans limites

Dans les vestiaires du stade aquatique en périphérie de Vichy (Allier), Théo Curin, 19 ans, sourire ravageur et tablettes de chocolat, croise une mamie groupie. « Il est beau comme un dieu ! », s'extasie Odile, 81 ans, ajoutant, avec un clin d'œil, que « ben oui, les vieilles aussi apprécient les beaux garçons ». « Bonjour monsieur Super Théo, bravo pour ton passage à la télé ! » applaudit une autre baigneuse aux cheveux grisonnants.Pour le double vice-champion du monde de natation handisport (2017), vu le 22 septembre sur les plateaux de « On n'est pas couché » et de « Stade 2 » le 27 octobre, impossible de se jeter à l'eau incognito, de faire un pas avec ses prothèses en carbone sans être interpellé par son fan-club local. « Mais la célébrité ne lui est pas montée à la tête, il s'entraîne comme tout le monde, demeure hyper accessible et n'est jamais le dernier pour déconner », vante le maître des lieux, Sébastien Mazet.La notoriété du « gamin » qui, pour échapper à la mort, a été amputé à 6 ans des quatre membres à la suite d'une méningite foudroyante, déborde largement des bassins auvergnats. Surtout depuis la rentrée : intronisé égérie de Biotherm, numéro 1 mondial du soin masculin, comme David Beckham, l'apprenti mannequin bouscule toutes les idées reçues sur le handicap. VIDÉO. Théo devient mannequin pour une marque de cosmétiques Levé dès 5h30 pour sa série de longueurs matinales, le nageur au caractère bien trempé est un touche-à-tout. Ambassadeur des JO de Paris 2024, élève en terminale sanitaire et social (ST2S), instagrameur aux 75 000 aficionados, acteur dans la série « Vestiaires », sur France 2, dans laquelle il interprète son exact contraire, « un petit con hautain et susceptible... » « Et n'oubliez pas cascadeur ! Parce que je me casse souvent la gueule », rappelle-t-il.Toujours de bonne humeurThéo est aussi un drôle d'orateur, toujours de bonne humeur ...