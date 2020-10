Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nadal se paye Sinner, Schwartzman qualifié en cinq heures... Reuters • 07/10/2020 à 01:57









Nadal se paye Sinner, Schwartzman qualifié en cinq heures... par Adonis Vesin (iDalgo) Une centième victorieuse. Rafael Nadal a disputé son centième match cette nuit à Roland-Garros (98 succès). Dans une opposition très serrée face au prodige de 19 ans Jannik Sinner (78e ATP), l'Espagnol fort de ses douze victoires a dominé l'Italien 7-6(4), 6-4 avant d'expédier la dernière manche 6-1. Le numéro deux mondial affrontera vendredi en demi-finale Diego Schwartzman (14e mondial) qui a sorti Dominic Thiem (3e), sacré à l'US Open il y a trois semaines. L'Argentin s'est imposé en cinq sets 7-6(1) 5-7 6-7(6) 7-6(5) 6-2 au terme d'un combat de 5 h 10. Sa surprenante compatriote Nadia Podoroska (131e mondiale) a sorti Elina Svitolina (n°5) 6-2 6-4 avec 100 % balles de break converties jusqu'à 4-4 dans 2e set. L'Argentine devient la première joueuse de l'histoire issue des qualifications à arriver en demi-finale. Elle affrontera jeudi Iga Swiatek (53e mondiale), tombeuse de Simona Halep. La Polonaise de 19 ans a fait du petit bois de Martina Trevisan (159e mondiale) 6-3 6-1. Dans son huitième de finale décalé, Danielle Collins (57e mondiale) a disposé en deux heures (6-4, 4-6, 6-4) de la Tunisienne Ons Jabbeur (35e). L'Américaine va retrouver Sofia Kenin en quart ce mercredi.

