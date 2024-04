Nacho, Lucas Vázquez, Carvajal : la grinta des Pavones !

Nacho Fernández (34 ans), Lucas Vàzquez (32 ans) et Dani Carvajal (32 ans) ont grandement contribué à la qualification en demi-finales de C1 à l’Etihad Stadium contre Manchester City. Gardiens de la flamme madridista , ils sont la force cachée d’un club sans qui les stars ne pourraient pas briller.

La glorieuse histoire du Real Madrid est d’abord constellée d’attaquants fabuleux allant de Kopa, Gento, Puskás, Di Stéfano à Bellingham, Rodrygo, Vinícius Júnior. Mais sa légende s’est aussi écrite grâce à ses travailleurs de l’ombre, plus défensifs, qu’étaient Pirri, Del Bosque, Hierro ou Ramos. Et même s’ils sont moins charismatiques, Dani Carvajal, Nacho Fernández et Lucas Vázquez en sont leurs dignes successeurs.

Les porteurs d’eau aux larges épaules

L’époustouflant Clásico Real-Barça (3-2) du 21 avril dernier a offert l’illustration la plus parfaite de l’éternelle puissance madridista, une combinaison redoutable de super cracks et de porteurs d’eau, de preux chevaliers et de leurs fidèles écuyers. Si Vinícius et Bellingham ont évidemment marqué, c’est bien Lucas Vàzquez qui a été le joueur vraiment décisif : il a provoqué le penalty inscrit par Vini, planté le but de l’égalisation à 2-2 puis servi la passe dé à Jude ! Tout en n’étant pas un titulaire à part entière. Idem pour le central Nacho, barré en temps normal par les intouchables Alaba, Militão et Rüdiger. Sauf que ces deux-là – on pourrait également ajouter Dani Ceballos – répondent toujours présents, prêts à dépanner, parfois même à des postes inhabituels (en latéral pour Nacho), et à se dépasser. Dani Carvajal a un statut plus établi en défenseur droit mais, comme ses deux compères, il ne capte pas la lumière, se traînant une image injuste de besogneux « sur le côté », tel le barbu teigneux Gattuso… Mais même dans l’ombre, Nacho, Lucas Vàzquez et Carvajal sont l’âme du Real, les dépositaires de « l’esprit de Juanito ».…

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com