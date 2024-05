Nacho devrait quitter le Real Madrid cet été

Nacho va se rapprocher du pays des nachos.

Alors que le Real Madrid va être sacré champion d’Espagne et qu’il est toujours en course pour remporter la 15 e Ligue des champions de son histoire, son capitaine devrait bien quitter le navire à l’issue de la saison. Nacho Fernández, dont le contrat arrive à son terme le 30 juin, aurait des envies d’ailleurs et prendrait la direction des États-Unis, selon Marca . Le journal espagnol révèle ce vendredi que le défenseur de 34 ans aurait même refusé des offres plus lucratives afin de rallier la MLS.…

LT pour SOFOOT.com