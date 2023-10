information fournie par So Foot • 06/10/2023 à 23:52

Nabil Fekir a fait don de sa bague de champion du monde 2018

Sa plus belle passe décisive.

Invité par le streamer AmineMaTue à participer à une vente aux enchères caritative, au profit des victimes du tremblement de terre au Maroc et des inondations en Libye (via l’association Seed Charity), Nabil Fekir n’a pas fait les choses à moitié. Le lot offert par l’ancien Lyonnais n’est autre que sa bague de champion du monde 2018, offerte à l’époque par Paul Pogba à tous les joueurs du groupe, sur le même modèle que ce qui se pratique dans les sports américain, notamment en NBA. Personnalisée au nom de Fékir, la bague en question a été vendue à 42 500 euros. Il s’agit de la plus grosse vente de la soirée, qui a récolté au total 106 862 euros.…

AHD pour SOFOOT.com